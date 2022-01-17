Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla yolcu edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı’na katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu tarih konusunda Hatay’ın kadim kent olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

KENDİ İRADELERİYLE GİTMEK İSTEYECEKLER

– İnançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi Hatay. Sayın Başkan (Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş) 900 bin Suriyeliye baktıklarını ifade etti ve Suriye’de yaşanan dramın Hatay’a büyük maliyetler çıkardığını da söyledi. Şöyle bir sözümüz var. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz.

– Onların kendi iradeleriyle ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler. Kendi topraklarında babalarının, atalarının topraklarında çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız. Ve göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak.

ATATÜRK O TALİMATA UYMAMIŞTIR

Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Hatay konusuna verdiği öneme de dikkat çekerek şunları söyledi:

– Okuduğum kadarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul’daki sarayın arasındaki ihtilaf, uyuşmazlık ilk önce İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun’dan Orta Doğu’ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal o dönem Suriye’de görevlidir ve talimat gelmiştir. İngiliz askerleri oradan Orta Doğu’ya geçecekler diye.

– Gazi bunu kabul etmez ve sarayı tekrardan uyarır. Der ki “Buradan geçecekler ama bu Hatay’ın bir anlamda kaybedilmesine yol açabilir.” Bunu uygun görmediğini ifade etmiştir. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir, “Uyacaksınız” diye ve Atatürk o talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay’ın böyle bir özelliği de daha var.

– Hatay’ın korunması aslında çok öncelerde, Cumhuriyet’in ilanından önce Mustafa Kemal’in kafasında vardır. Dolayısıyla Hatay’ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı içinde bir hukuk sistemiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır.