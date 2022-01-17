‘Köprü ve otoyollar, yurttaşı ceza kılıfıyla soyuyor’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile inşa edilen, özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerde uygulanan fahiş cezaları TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, “Yurttaşının çıkarlarını korumakla mükellef iktidar, açıkça yurttaşların soyulmalarına göz yumuyor." dedi.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, “Geçiş ücreti ödemeyen araçlara tebligat yapılmadan fahiş cezalar kesiliyor. Bununla da yetinmeyen şirketler cezadan haberi olmayan yurttaşlarımıza çok yüksek oranda faiz uygulayarak icra yoluyla tahsilata gidiyorlar” diye konuştu.

“OTOYOL İŞLETMELERİ İKTİDARDAN CESARET ALARAK VURGUN YAPIYOR”

KÖİ modeli ile inşa edilen otoyol ve köprülere yönelik iktidarın şeffaf olmamasından cesaret alan özel şirketlerin karlarını katlamak için yurttaşları mağdur ettiğini dile getiren Budak, şunları söyledi:

“İktidardan cesaret alan bu işletmeler kanundaki boşluklardan faydalanarak yurttaşlarımızdan yüksek ödeme bedelleri talep ediyorlar. Teknik nedenlerle ya da HGS ya da OGS bakiyesi bitmiş vatandaşlarımıza geçiş ücreti tahsil edilemediğine yönelik hiçbir bildirimde bulunulmuyor.

İstenirse, bugünkü teknolojik imkanlarla çok maliyetsiz bir biçimde bu bildirim yapılabilir, ama yapılmaması şirketin de işine geliyor, çünkü 15 gün içinde yapılmayan ödemelere geçiş ücretinin 4 katı kadar ceza kesiliyor.

Kendisine ceza da tebliğ edilmeyen yurttaş borcu olduğunu ancak kendisine icra bildirimi geldiğinde fark ediyor. İcra masrafları da eklenince geçiş ücretinin 15-20 katına çıkan ödemelerle karşı karşıya kalınıyor.

Yurttaşının çıkarlarını korumakla mükellef iktidar açıkça yurttaşların soyulmalarına göz yumuyor. Vatandaşın cebinden tek bir kuruş çıkmayacak diye inşa ettikleri otoyol ve köprüler tam bir vurgun düzenine dönüştü”

BUDAK’TAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA SORULAR

Budak, soru önergesinde bakan Karaismailoğlu'ndan şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Bugün itibariyle, ülkemizde Kamu-Özel İşbirliği modeli ile inşa edilen kaç otoyol ve köprü bulunmaktadır?

-Bu köprü ve otoyollar hangi şirketler tarafından işletilmektedir?

-Bu şirketlere yapılan garanti ödemeleri yıllara göre nasıldır?

-Bu köprü ve otoyollarda bugüne kadar kaç araca ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesilmiştir?

-Bu cezaların toplam tutarı ne kadardır? Bu tutarın ne kadarı tahsil edilmiştir?

-Köprü ve otoyollarda ücret ödemeden yapılan geçişlere dair uygulanacak ceza ve faiz oranları nedir?

-Bugüne kadar kaç sürücüye ücret ödemeden yapılan geçiş nedeniyle icra işlemi uygulanmıştır?

-İcra işlemleri sonrası tahsil edilen gelir tutarı ne kadardır?

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