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Mansur Yavaş: Emanetin emin ellerde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağının yansıtıldığı Ankara Kalesi'nin fotoğrafını paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımına “Cumhuriyetin Başkenti seninle çocuklar gibi şen ve hep görevde. Emanetin emin ellerde…" notunu düştü.

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Mansur Yavaş: Emanetin emin ellerde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle, marşlarla, şarkılarla katladı.

Coşkulu kutlamalar Ankara'da Murat Boz konseriyle sona erdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, “7'den 70'e hep gururla 23 Nisan kutlu olsun…Al Bayrağımızın gölgesinde Cumhuriyet çocuklarının neşesiyle dolu dolu kutladık” ifadelerine yer verildi.

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MANSUR YAVAŞ: EMANETİN EMİN ELLERDE

Akşam saatlerinde Ankara Kalesi'nde projeksiyon gösterisi yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağı, Ankara Kalesi'ne yansıtıldı. Ankara Kalesi’nden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyetin Başkenti seninle çocuklar gibi şen ve hep görevde. Emanetin emin ellerde…“ notunu düştü.

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