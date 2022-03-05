Millet Bahçesi projesi esnafı sokağa döktü

İzmir’in Bergama ilçesindeki AKP’li belediye yönetimi, Millet Bahçesi Projesi için 104 dükkanı yıkma kararı aldı. “Bizi açlığa mahkum edemezsiniz” diyerek isyan eden esnaf hukuk mücadelesi başlattı. Üç ayrı mahkeme, belediyenin projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararları verdi. Buna karşın AKP’li Başkan Hakan Koştu, zabıta ekiplerini söz konusu dükkanlara göndererek, sözlü tebligat yaptırarak, tahliye edilmesini istedi.

Gökmen ULU

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AKP'li Hakan Koştu yönetimindeki Bergama Belediyesi, iki yıl önce, şehir merkezindeki Maltepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 14 Eylül Stadı'nı, spor salonunu ve etrafındaki 104 dükkanı yıkma kararı aldı.

Hakan Koştu, mülkiyeti belediyeye ait yapıların yıkılacağı 51 bin 569 metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Bergama ziyaretinde belediyenin Millet Bahçesi Projesi'ni “Müjde” olarak duyurdu.

ESNAF: BİZİ AÇLIĞA MAHKUM EDEMEZSİNİZ

Ancak belediyenin, söz konusu dükkanlardaki esnafa yaptığı tebligatlarda Millet Bahçesi Projesi'nden söz edilmeyerek, yapıların depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılacağı bildirildi ve boşaltılması istendi. 104 dükkanda faaliyet gösteren 86 esnaf, yaklaşık 300 çalışan ve aileleri, “Bizi açlığa mahkum edemezsiniz” diyerek belediye yönetimine tepki gösterdi.

MAHKEMELER BELEDİYEYE “DUR” DEDİ

Yıkım kararına karşı protesto eylemleri de yapan esnaflar hukuk mücadelesi başlattı. Çok sayıda dava açıldı. Ancak belediye yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden 9 Kasım 2021 tarihinde hurda karşılığı yıkım ihalesine çıktı. Devam eden süreçte mahkemeler üç konuda yürütmeyi durdurma kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve esnafların İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde bahse konu plan değişikliğine karşı açtığı davada, yargı, 10 Kasım 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Esnafların İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde yıkım ihalesine karşı açtığı davada 15 Kasım 2021 tarihinde yürütme durdurulurken, tahliyeye ilişkin olarak da aynı mahkemede açtığı davada 3 Mart 2022 tarihinde de yürütmenin durdurulması kararlaştırıldı. Kararlar belediyeye tebliğ edildi. Esnafların İzmir 1, 3, 4 ve 6. İdare Mahkemelerinde açtığı aynı yöndeki davaların devam ettiği öğrenildi.

BELEDİYE DURMADI, ESNAFA TAHLİYE BASKISI

Fakat AKP'li belediye yargı sefahati ve mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararlarına uymayarak, dükkanların boşaltılması için esnaf üzerindeki baskıyı sürdürdü. Belediye yönetimi dün esnaflara zabıta ekiplerini göndererek sözlü tebligat yaptırdı. Dükkanlara tek tek giden zabıta memurları, “Size Millet Bahçesi Projesi hakkındaki tebligatı okumaya geldim. Bu kapsamda tarafınıza verilen süre dolmuştur. Yedi günün sonunda elektrik, su gibi abonelikleriniz kanun kapsamında kapatılacak olup, yedi günün içinde dükkanları boş olarak tarafımıza teslim etmeniz belediyemiz tarafından bildirilir” yazılı tebligatı okudu. Uygulama karşısında şaşkınlık yaşadığı görülen esnaflar tepki gösterdi. Bazı dükkanlarda gerginlik yaşandı. Bir berber dükkanındaki sözlü tebligat esnasında video kaydı yapan zabıtayla esnaf arasında kısa süreli arbede çıktı. Diğer esnaflar zabıtaya, “Terbiyesizlik yok, buradan ekmek yiyoruz, görevinizi yapın el kol kaldırmayın, sakın ha terbiyesizlik yapmayın” dedi.

AKP'Lİ BAŞKAN KANUNA KARŞI HİLE YAPMAYA ÇALIŞTI

Yaşananlar tepki doğurdu. Önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Hakan Koştu, onlarca esnafı tahliye edebilmek için kanuna karşı hile yolunu kullandı. Esnafları problemsiz şekilde dükkanlardan çıkarabilmek için yapılar hakkında, dört dükkanda yaptırılan karot testi ile depreme dayanıksız raporu çıkardı. Sanki burada Millet Bahçesi Projesi yapılmayacakmış, depreme karşı güçlendirme veya yeni binalar yapılacakmış algısı oluşturmaya çalıştı. Tabii ki bu hamlesi de yargıdan döndü. Buna rağmen hukuk tanımazlığını sürdürdü. AKP'nin, devlet erkini kullanarak hukuku çiğnemesinin tipik bir örneğini görüyoruz” dedi.

ELEKTRİK VE SUYUNUZU KESTİRİRİZ TEHDİTİ

CHP'li Mehmet Gönenç, esnafa zabıta gönderilerek yapılan uygulamanın tebligat kanununa aykırı olduğunu vurguladı. Gönenç, “Esnaflar yedi gün içinde dükkanları boşaltmazlarsa elektrik ve suyu keseceklerini söyleyerek tehdit ve şantajla alanı boşaltmak istiyor” diye konuştu. Bergama Belediyesi CHP Meclis Üyesi İbrahim Turan, AKP'li yönetimin, İZSU ve Gediz Elektrik AŞ'ye, söz konusu dükkanları su ve elektriğinin kesilmesi için yazı yazdığını açıkladı. Turan, belediyenin, dükkan kirası ödeme sistemini kapatarak, stat esnafının kira ödemelerini kabul etmediğini açıkladı. Turan, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının, kendilerini arayan esnafın telefonlarını cevapsız bıraktığını ve randevu vermediğini söyledi.

“ATA KİBİRLE BİNEN EVE YÜRÜYEREK DÖNER”

İYİ Partili Belediye Meclisi Üyesi Avukat Olgu Altuğ Kemaller de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Yürütmeyi durdurma kararları varken bunu yapamazsınız. Belediye resmi bir kararı sözlü olarak tebliğ edemez. Belediye, ortada hukuki bir sonuç olmadan esnafın elektrik ve suyunu kesemez. Belediye bir kamu kurumudur. Görev ve hizmetlerini hukuka uygun bir şekilde yapmak zorundadır. Hiç kimse unutmasın; ata kibirle binen eve yürüyerek döner.”

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