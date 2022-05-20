MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın el yapımı patlayıcıya basarak yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB’den yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı, EYP’ye (el yapımı patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

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