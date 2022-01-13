Muharrem İnce: Ne kuraklık, ne Erdoğan korkusu

Yurt gezilerine devam eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne kuraklık ne Erdoğan korkusu, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, bire bin verecekler ekinler" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlarla buluşmak için Ankara’dan Niğde ve Nevşehir’e doğru yola çıktı. Yolda bir video paylaşarak duygularını anlatan İnce, şunları söyledi:

– Sabah 07:00’da Ankara’dan yola çıktık. Niğde, Nevşehir, Kayseri gezilerimiz devam edecek. İç Anadolu kar altında. Az sonra Hasan Dağı’nın yanından geçip Niğde’ye varacağız. Ne diyordu şair? Hasan Dağı arpalıktır eğer saban yürürse, her derede bir değirmen eğer suyu gelirse, her köylüden bir tavuk eğer köylü verirse, güzel gidiş bu gidiş eğer sonu gelirse.

– Kar altındaki İç Anadolu'dan bir umut sesi yükseltmeliyiz yine de ve demeliyiz ki ambarlarda buğday, kanallarda su, ne kuraklık ne Erdoğan korkusu, güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, bire bin verecekler ekinler.