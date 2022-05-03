Öğretmenlere fotoğraf soruşturması

Erzurum'un Karayazı ilçesinin girişinde Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz-Hûn bî xer hatin" yazılı tabelanın önünde Kürtçe yazan kısmı kadraja almayıp, el hareketi yaparak fotoğraf paylaşan 4 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir grup öğretmenin yaptığı sosyal medya paylaşımı Türkiye’nin gündemi oldu. İlçede görev yapan 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe ile “Hoş geldiniz” yazan tabelanın önünde fotoğraf çektirdi. Öğretmenler, Kürtçe kısmını fotoğraf kadrajına almayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öğretmenler, paylaştıkları fotoğraflara “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” notunu düştü.

“FİTNEYE ASLA MAHAL VERMEYECEĞİZ”

Gelişmeler üzerine AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Avukat Abdurrahim Fırat, öğretmenlerin fotoğrafını paylaşarak, “Bu kişiler hakkında Erzurum Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Meselenin mahiyeti soruşturma sonucunda kamuoyuna açıklanacaktır. Kardeşler arasında fitneye asla mahal vermeyeceğiz” dedi.

KÜRTÇEYE HAKARETTEN SORUŞTURMA

Karayazı Kaymakamlığı, Kürtçeye hakaret içerdiği gerekçesiyle öğretmenler B.G.E, N.U, H. ve B.K hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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