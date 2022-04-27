Özdağ: Erdoğan seçimlere giderken bir gerilim ve çatışma peşinde

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi davası kararlarıyla ilgili olarak, “Erdoğan seçimlere giderken bir gerilim ve çatışma peşinde. Ne kadar adil olmayan kararlar alınırsa alınsın asla sokağa ve şiddete başvurulmamalı” dedi.

Latif SANSÜR

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Partisinin il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret amacıyla Aydın'a gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuşadası İlçe Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi.

Saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz'ın ziyaret eden Ümit Özdağ, Gezi davası kararının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerilim politikasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Özdağ, “Biz sadece gezi davası olarak bakmıyoruz. Erdoğan seçimlere giderken bir gerilim ve çatışma peşinde bunu görebiliyoruz. Bu Karar'ında bir şekilde politikayla bağlantılı olduğunu, ona katkı sağlayacak bir karar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi gerektiğine inanıyoruz. Seçimlere kadar herkes soğukkanlılığını korumalı. Ne kadar adil olmayan kararlar alınırsa alınsın asla sokağa ve şiddete başvurulmamalı” uyarısı yaptı.

“İMRALI’DA BERABER ANAYASA HAZIRLIYORLARDI”

Gezi olayı ve protestolarının bir HDP-PKK operasyonu gibi gösterilmek istendiğini belirten Özdağ, şunları söyledi:

– Asla öyle değil ve yalan. Gezi gösterilerinde ilk üç gün Atatürk'ün gençlere hitabındaki gençliğin bilincinde olan Atatürkçü ve vatansever gençler AKP‘nin temsil ettiği yağma düzenine karşı sokaklara çıktılar ve barışçıl gösteriler yaptılar. O kahraman Türk gençliğini selamlıyoruz. Bu gösterilerin büyük etki yaptığını gören iç ve dış mihraklar bu barışçıl gösterilerin içine terör örgütlerini ittiler.

– Gezi sanki koruma şemsiyesi altına aldığı izlenimi veren Selahattin Demirtaş, o günlerde ‘Gezide darbeyi gördüm' diyerek Erdoğan'a destek olmuştu. Çünkü o zaman İmralı'da beraber Anayasa yazıyorlardı. Gezi ne HDP'nin ne de PKK'nındır. Kahraman Türk gençliğinindir.

GÖÇMENLERİ GÖNDEREMEZSEK DEVLETİ AYAKTA TUTAMAYIZ

– Gelecek seçimler sığınmacılar ve kaçaklar gitsinler mi kalsınlar mı referandumu olacak. 8 milyon mülteci ve kaçağın ülkelerine gerekirse zorla gönderileceğini ifade eden tek parti Zafer Partisi’dir. Bizim dışımızda bu meseleyi hayati bir mesele olarak gören başka bir parti yok. Bir otobüsle kaç kişinin gönderileceğine, ne kadar yakıt harcanacağına, gemilerle hangi limanlardan hangi limana gidileceğine kadar en ince detayına kadar planladık.

– Türkiye'deki ekonomik krizin, devletin çürümesinin en önemli nedenlerinden birisi göçmen ve kaçak sorunudur. Eğer bu insanları gönderemezsek küresel ısınmayla birlikte yeni göçler gelecek, o zaman da bu devleti ayakta tutamayız. Türkiye bir iç savaşa sürüklenir. Bizler çocuklarımızın ve torunlarımızın bir iç savaşta hayatlarını kaybetmelerini istemiyoruz”

KEŞKE ERDOĞAN MÜZİK DİNLEYEYİ ÖĞRENSE

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde getirilen tüm yasak ve önlemlerin kaldırıldığı, 24.00'dan sonra uygulanan canlı müzik yasağına değinen Özdağ; “Erdoğan keşke biraz müzik dinlemeyi öğrenseydi. Kendisinin de hayatı daha güzel olurdu” derken; ittifaklar ile ilgili bir soruya ise “Biz 6+1'lerin masasında olmayız, sarayın masasında da olmayız. Biz Türk milleti ile aynı masada otururuz” yanıtını verdi.

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