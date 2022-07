Öztrak, yeni doğan bebeklerin artan borç yüküne dikkat çekti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Eylül 2021'de her bebeğin 8,561 Lira faiz borcuyla doğduğunu, Temmuz 2022'de ise bu borcun 25,461 Liraya yükseldiğini belirtti. Öztrak,"İlave 16,900 Liralık faiz borcu Erdoğan'ın hediyesi." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, Eylül 2021 ile Temmuz 2022 yıllarını kapsayan “Ülkemizde doğan her bebek kaç TL iç borç faiz yükü ile uyanıyor” başlıklı bir grafik paylaşarak, yeni doğan bebeklerin bir yıl içinde artan borç yüküne dikkat çekti.

“İLAVE16,900 LİRALIK FAİZ BORCU ERDOĞAN’IN HEDİYESİ”

Öztrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon netice’ safsatasının doğan her yavrumuza maliyeti artıyor. Eylül 2021’de her bebek 8,561 Lira faiz borcuyla doğarken; Temmuz 2022’de her bebek 25,461 Lira borçla dünyaya gözlerini açıyor. İlave 16,900 Liralık faiz borcu Erdoğan’ın hediyesi.”

