Pitbull saldırısında yaralanan Asiye’den haber var

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yüze giden damarlarından bazılarının hasar aldığını belirterek, "Maalesef yüz felcimiz var. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz" dedi.

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla A.Ü. Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Prof. Dr. Özkan, Gaziantep’te 22 Aralık günü 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve A.Ü. Hastanesi’nde doku nakli yapılan Asiye Ateş’in durumu hakkında bilgi verdi.

YÜZ SİNİRLERİNE YAMA YAPILACAK

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş’in sağlığını yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

* Maalesef yüz felcimiz var. Yüze giden birkaç sinir damarı var. O birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış.

*Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı. Onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye’ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz.

Bunun küçük bir ameliyat olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Daha sonraki zamanlarda kulağını kullanabilmesi önemli bir şey. Görüntü olarak, yemek yerken de onu sıkıntıya sokar. Tabii ki çok küçük bir ameliyat değil” diye konuştu.

“İYİLEŞMESİ 1 YILI BULACAK”

Asiye’nin iyileşmesinin 1 yılı bulacağını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sadece sinir ameliyatı değil, bekleyen başka ameliyatları da var. Sinir ameliyatı 5-6 ayı bulur ama sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız. Balon ameliyatı da birkaç ayı bulacak. İyileşmesi için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor” dedi.

‘KALİTELİ VE İŞE YARAYAN İLK ÇIKARABİLMEK İSTİYORUZ’

Asiye Ateş’e yapılan ameliyat sonrasında başka illerden benzer vakaların da tedavisi için talepler geldiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumlarında devreye gireceklerini söyledi.

Yeni yılda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin yeni operasyonlara imza atacağını belirten Prof. Dr. Özkan, “Biz ilk olmak adına değil de kalite katmak, ülkeye katma değer olsun ve ülkenin bilim çıtasını yükseltme amacındayız. İlk olmak da güzel bir şey ama tek hedef o değil, kaliteli ve işe yarayan bir ilk çıkarabilmek istiyoruz. İnşallah güzel şeyler planlıyoruz” diye konuştu.

‘BANA ÇOK DOĞRU DEĞİLMİŞ GİBİ GELİYOR’

ABD’de bir hayvandan insana kalp nakli yapıldığı haberleri ile ilgili görüşleri sorulan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Onunla ilgili detaylı makale yayımlanmadı. Detayları çok bilmiyorum ama haberde de detay çok yok. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası, herhangi bir işleme tabi tutulmadan domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz zaten laboratuvar çalışmalarında bunları yapıyoruz ancak hayvandan insana nakiller, şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için yapılamıyor. Çok başında daha. Eğer bu şekilde yapıldıysa ben de çok merak ediyorum sonucu ama böyle değildir diye düşünmek istiyorum” dedi. (DHA)

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