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PKK’dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü üyesinin daha PKK'dan kaçarak teslim olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 10:46 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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PKK’dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK’dan kaçan 1 örgüt üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 1 Ocak 2022’den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 33’e yükseldi. (DHA)

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