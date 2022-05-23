PKK’dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü üyesinin daha PKK'dan kaçarak teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK’dan kaçan 1 örgüt üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 1 Ocak 2022’den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 33’e yükseldi. (DHA)