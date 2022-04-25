PKK’nın Suriye’deki cephane sorumlusu öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetine bağlı El Cewadiye kasabasında terör örgütü PKK-YPG’ye ABD tarafından tahsis edilen silah taşıyıcı Humvee tipi askeri araç, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla hareket halindeyken vuruldu. Silah yüklü araçta bulunan ve örgütün cephanecisi olduğu belirlenen terörist Macid El Abdullah'ın öldürüldüğü bildirildi.

Özgür CEBE

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Suriye'nin Türkiye'ye komşu olan Haseki vilayetinin kuzeydoğusundaki El Cewadiye kasabasında PKK-YPG'ye ağır bir darbe daha vuruldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD ordusu envanterinde kayıtlı Humvee zırhlı silah taşıyıcı bir aracın YPG'li teröristlerce El Cewadiye'ye harekât halinde olduğu bilgisini alan MİT, sinyal takibiyle aracı izlemeye aldı.

MİT'in yerel saha unsurlarından da aldığı istihbari bilgilerle takibe alınan araç, Cewadiye yakınlarında Silahlı İnsansız Hava Aracıyla vuruldu. Güdümlü mühimmatla vurulan araç isabet alırken, terör örgütü PKK'nın sözde silah ve cephane sorumlusu olan Suriye uyruklu Macid El Abdullah öldürüldü. Silahlı yüklü araç hurda yığınına döndü.

ARAÇTA TÜRKİYE’YE SATIŞI ASKIYA ALINAN FÜZE DE VAR

22 Nisan günü gerçekleşen operasyonda vurulan araçta MK 19 bomba atar, 3 sandık M4 Cabrine ve M-16 piyade tüfekleri, Suriye'den Türkiye'ye fırlatılan ve Türkiye’yi en çok tehdit eden BGM-71 Tow anti tank füze, 80 ve 120 mm'lik havan topu, insansız küçük hava gözlem aracı, ABD'nin Türkiye'ye satışını askıya aldığı FGM 148 Javelin anti tank füzesi bulunduğu, bu silahların Türkiye sınırındaki Mardin Kızıltepe'nin karşısında yer alan PKK işgali altında bulunan Amude'deki YPG'li teröristlere aktarımının yapılacağı teyidinin alınması üzerine operasyon için harekete geçildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Terör örgütünün Suriye'deki tepe isimlerinden olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından övgüyle söz edilen Şahin Cilo Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin, son bir ay içinde MİT'in Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonlardan dolayı üst düzeyde kayıplar verdiklerine dair açıklama yaptı.

Şahin, “Türkiye garantör ülkelerle varılan uluslar arası sözleşmelere yönelik ihlallerini artıyor. Başta Kobani'nin hedef alınması ile yaşanan bombardımanlar sonucu yönetim düzeyinde yer alan üst düzey yetkililerimizin SİHA ile öldürülmesi, güvenliği ve barışı tehdit eden IŞİD karşıtı operasyonları engellemektedir” dedi. Şahin’in bu açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da İngilizce paylaşması dikkat çekti.

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