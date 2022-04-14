PKK’nın Suriye’deki kritik ismi Muhammet Aydın öldürüldü

Mardin'in Kızıltepe İlçesinin tam karşısında yer alan Suriye'nin Dirbesiye Kasabası'nda MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda Van nüfusuna kayıtlı Muhammet Aydın ile birlikte 5 terörist öldürüldü.

Özgür CEBE

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Mardin'in Kızıltepe İlçesinin karşısındaki sınır kasabası olan Dirbêsiyê'de bir grup PKK-YPG'li teröristlerin hudut birliklerine saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair bilgi alan istihbarat birimleri harekete geçti. MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının yerel saha unsurlarından da aldığı bilgi ve sinyal takibiyle teröristlere yönelik 10 Nisan günü nokta operasyon gerçekleştirildi.

Sınırın hemen karşı yakasında yer alan ve PKK'nın kurduğu Suriye Demokratik Güçlerine ait sözde karargâh merkezi SİHA ile (Silahlı İnsansız Hava Aracı)’yla vuruldu. Van nüfusuna kayıtlı Muhammet Aydın ile birlikte 5 terörist öldürüldü.

GARA DAĞI’NDAN SURİYE’YE GEÇİŞ YAPMIŞTI

Sınırda keşif, dinleme ve gözetleme faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araç ile uçaksavar ile top mevzileri de vurularak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. Terör örgütü de nokta harekâtı doğrulayıp Muhammet Aydın'ın öldürüldüğünü duyurdu.

Aydın, Kuzey Irak'ta 13 askerin bir mağarada kurşuna dizilerek katledildiği Gara Dağındaki Siyani Kampında uzun süre silahlı faaliyet yürüttükten sonra terörist elebaşlarından Cemil Bayık'ın talimatıyla Suriye'nin kuzeyindeki YPG saflarına Tabur sorumlusu olarak gönderilmişti. Bu harekâtla eş zamanlı olarak Dirbêsiyê'nin 20 kilometre batısındaki Kepez Köyünde de sözde İç Güvenlik Güçlerine ait harekât binası SİHA ile vuruldu. Burada da 3 terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

TÜRKİYE’YE FÜZE ATILAN 9 MEVZİ İMHA EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Haseki'ye bağlı Zirgan kasabasının 7 kilometre kuzeyindeki Sedam El Ubeyd, Esediye, Dadebdal, Til Hermel, Rebîat, Til Werd Köylerine düzenlenen nokta operasyonlarda, Türkiye'ye yönelik füzeli ve havan toplu saldırıların gerçekleştirildiği 9 ayrı mevzi imha edildi.

RUSYA DEVRİYESİNİN İÇİNDEYKEN VURULDU

9 Nisan günü de Haseki vilayetinin batısındaki Til Temir Kasabasında Rus güçlerine ait devriyenin bulunduğu konvoyun içinde yer alan PKK'ya bağlı Süryani Askeri Meclisi Genel Komutanı Omr Maruki'nin içinde yer aldığı araç MİT'in gerçekleştirdiği SİHA operasyonuyla hedef alındı.

Nokta operasyonla vurulan araçta Maruki ağır yaralı olarak Haseki'deki bir hastanede tedavi altına alınırken, yanında bulunan iki yakın koruması öldürüldü. Terör örgütüne yakın yayın organlarınca harekât doğrulandı.

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