‘Polisler neden intihar ediyor’

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 2021 yılında 109, bu yılın ilk 5 ayında ise 25 polis intihar etti. Polis intiharlarını Meclis’e taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “BU konuda inceleme ve araştırma yapıldı mı?” diye sordu.

Veli TOPRAK

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İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre 2021 yılında 109, bu yılın ilk 5 ayında ise 25 polis intihar etti. Emniyet-Sen Genel başkanı Faruk Sezer rakamın bunun çok çok üstünde olduğunu açıkladı.

Polis intiharlarını Meclis'e taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığına ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır?” diye sordu.

En son polis intiharı Şırnak'ta yaşandı ve Özel Harekat Polisi Alparslan Soylu 9 Haziran günü kaldığı evde beylik tabancası ile intihar etti. Türkkan, polisin intihar öncesi yazdığı mektupta mobbing iddiaları olduğunu belirterek, “Polislerimiz ne yazık ki mesleklerine ilişkin yaşadıkları çeşitli sıkıntılar nedeni ile yaşamlarına son vermektedir” dedi. Önergede şu sorulara da cevap istendi:

SEBEPLER NELER?

Polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığına ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır, ya da yapılması düşünülmekte midir, bu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

NASIL ÖNLENECEK?

Polislerimizin intihar etmesine neden olan, sözü edilen sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ve düzenlemeler bulunmakta mıdır, bunlar nelerdir? Bakanlık bünyesinde böyle bir çalışma bulunmuyor ise polis intiharlarının önüne geçmek amacıyla düzenleme ve iyileştirmeler yapılması düşünülmekte midir, bu düzenlemeler neler olacaktır?

MOBBİNG İDDİALARI

Özel Harekat Polisi Alparslan Soylu'nun intihar etmeden önce bıraktığı mektupta yazılanlar konusunda İçişleri Bakanlığı'nın görüşü nedir? Soylu'nun intiharına neden olan konular hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılacak mıdır? Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?