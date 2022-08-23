Prof. Övgün Ahmet Ercan’dan Kuzey Marmara ve İzmir için deprem uyarısı

Deprem Bilimci Ahmet Ercan, Kuzey Marmara ve son dönemde sarsıntıların sıklaştığı İzmir için deprem uyarılarında bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Jeofizik Y. Mühendisi Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde peş peşe meydana gelen irili ufaklı depremlerin ardından SÖZCÜ ‘ye özel açıklamalar yaptı…

Ercan, “Beklenen yıkıcı depremlerin Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde olma olasılığı yüzde 52. Batı Anadolu'da olması yüzde 33, Doğu Anadolu Kırığı üzerinde olma olasılığı ise yüzde 13'tür. Yeryuvarında, depremlerin artış, azalış dönemselliğine göre 2022-2023 yıllarının göreceli olarak küçük depremlerle atlatılması beklenmektedir” dedi.

DEPREMLER NE GECİKMİŞTİR, NE DE ÇOĞALMIŞTIR

Türkiye, 2011 yılında 7,2 büyüklüğündeki Van depreminden sonra, en yıkıcı depremlerin Elazığ-Malatya 6,8, Sisam-Kuşadası 7,0 büyüklükteki sarsıntılar olduğunu belirten Ahmet Ercan, “Türkiye'de depremler ne gecikmiştir, ne de çoğalmıştır. Tüm sarsıntılar olağan oluşumuyla sürmektedir. 1999 Gölcük depreminden sonra geçen 23 yıl içinde olumlu çok değişiklikler oldu” dedi.

KUZEY MARMARA İÇİN TARİH VERDİ

Kuzey Marmara'da kırılacak kabuğun ortalama kalınlığının 30 kilometre olduğunu belirten Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

– Bunun en yukarı 12 kilometrelik kısmı gevrektir. Kırılma direnci ise yaklaşık 6 milyar gigatondur. Böyle bir gerginlik birikmedikçe, kırılma, dolayısıyla deprem olmayacaktır. Kuzey Marmara için deprem olasılığı 2033'den sonra saymaya başlayacaktır. 2045 dolayı en olası deprem dönemidir. Gecikirse 2075 dolayında olacaktır. Gecikme olasılığı da vardır. Deprem de söylentilerdeki gibi çok büyük, değil orta büyüklükte olacaktır.

BÜYÜK DEPREM OLUNCAYA DEK…

– Küçükçekmece-Sivriada arasında 7 kilometre derinliği dolayında büyüklüğü 6,4 ile 6,7 arasında, Marmara Ereğlisi önünde ise 7,0 ile 7,2 arasında olacaktır. Toplam çıkacak güre-enerji 7,3'e denk gelecektir. Büyük deprem oluncaya dek, Marmara'da 3, 4, 5, ötesi 5,5, 5,9 büyüklüğünde öncü depremlerin olması beklenir.

İZMİR’DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR

İzmir'de beklenen depremin Karaburun-Midilli arasında olduğunu, ancak beklenen gerginliğin tümünün boşalmadığını da sözlerine ekleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:

– İvedi olmasa da ileride 6,8-7,0 büyüklüğünde deprem oluşturabilir. Bayraklı tarım alanında yıkıcı olan 2020 Sisam 7,0 depremi, onlarca yıl bu bölgede yeniden kükremeyecektir. Kaldı ki, bu kırığın doğuda süreği olan Aydın Büyük Menderes çukurunda ivedi bir deprem olma olasılığı çok düşüktür.

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