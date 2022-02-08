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Saadet Partili başkan ve yönetimi görevden alındı

Saadet Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Erol Nurbaş ve yönetimi genel merkezin kararıyla görevden alındı.

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Saadet Partili başkan ve yönetimi görevden alındı

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından gönderilen bir yazıyla 3 yıldır partinin Yunusemre İlçe Başkanı olarak görev yapan Erol Nurbaş ve yönetimi görevden alındı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan imzasıyla Saadet Partisi Manisa İl Başkanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Parti tüzüğümüzün 43. maddesi uyarınca Yunusemre İlçe Başkanı Erol Nurbaş ve yönetimine görevden el çektirilmiştir. Gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

Saadet Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığına ise henüz bir atama yapılmadığı öğrenildi. (İHA)

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