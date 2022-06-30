Sağanakların ardından kavurucu güneşli günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu yer yer yoğun olarak etkileyen sağanak yağışlar yarından itibaren etkisini yitirecek. Hafta sonu Doğu Karadeniz hariç tüm bölgelerde güneşli bir gün bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilerleyen günlere dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları birkaç derece yükselecek ve sağanak yağışlar etkisini yitirecek. Özellikle yurdun güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 40 derece dolaylarına yaklaşırken sadece Doğu Karadeniz’de yerel yağışlar görülecek.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜN DE SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Samsun, Çorum, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bursa'nın doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Mersin ve Adana'nın Toroslar kesimi, Bartın'ın iç kesimleri, Kastamonu'nun güneyi ve Tokat'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğleden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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