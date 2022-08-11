Şehit Ferhat Gedik’in telefonundan Eren Bülbül’ün son fotoğrafı çıktı
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında, koruduğu Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in telefonundan, Bülbül'ü çektiği fotoğraf çıktı.
Gedik’in ailesinde bulunan şehidin cep telefonundan bazı fotoğraflar çıktı.
Ferhat Gedik’in çektiği fotoğraflardan birinde, Eren Bülbül ile güvenlik güçleri görülüyor.
Fotoğrafta bulunan tarihte ise Gedik ve Bülbül’ün şehit düştüğü 11 Ağustos 2017 yer alıyor. AA