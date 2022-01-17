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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ şüphelileri kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y., tutuklandı.

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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Güvenlik Güçleri, geçen cuma günü Meriç’te 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yakalananların FETÖ şüphelileri kapatılan Zaman Gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M. ve F.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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