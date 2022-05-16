Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak’ta ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

5 SANIK İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara’ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıntılar geliyor…

İlginizi Çekebilir Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi! Seccad Yeşil tutuklandı