Son hava durumu tahminleri: Meteoroloji’den İstanbul ve birçok ile art arda kritik uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok ile uyarıda bulundu. MGM, sağanak yağış ve kara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da kuvvetli yerel yağmur ve sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. MGM’nin duyurusunda “İstanbul’da beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 21.01.2022 Cuma günü öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BATI KARADENİZ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Karadeniz bölgesinin batısını da uyaran MGM, şu açıklamayı yaptı:

* Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma akşam saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

* Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, 22.01.2022 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor.

* Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının 23.01.2022 Pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİR UYARI DA MARMARA İÇİN

Marmara bölgesinin güneyi ve doğusu ile İç Ege’nin kuzeyinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyaran MGM, şunları paylaştı:

* Marmara’nın güneyi ve doğusu (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli) ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

* Kuvvetli kar yağışlarının 22.01.2022 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

* Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ’NİN GÜNLÜK TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Eskişehir, Trabzon,Rize, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 – 70 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı: Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 – 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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