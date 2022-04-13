SÖZCÜ yazdı, AKP’lilerin ballı gezisi iptal edildi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Zeybek ve 4 AKP'li İlçe Belediye Başkanının olduğu grubun 5 ülkeye yapacağı gezi SÖZCÜ’nün haberi üzerine iptal edildi. Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı, 4-9 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan yurtdışı gezisinin iptal olduğunu duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Zeybek’in yaptığı ve yönetiminde de 4 AKP’li İlçe Belediye Başkanın yer aldığı Çevre Hizmetleri Birliği, “Teknik Gezi” adı altında 67 kişiyle yurt dışı gezisi kararı almıştı. 4-9 Mayıs tarihinde yapılacak 6 günlük gezi, 1 milyon 21 bin liraya mal olacak ve tur kapsamında Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 5 ülkede 9 şehir gezilmesi planlamıştı. SÖZCÜ'nün ballı geziyi haber yapması üzerine Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı yurtdışı gezisini iptal olduğunu ve gezinin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

AKP’LİLERİN MİLYONLUK GEZİSİ İPTAL EDİLDİ

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Birlik Başkanlığımız tarafından 4-9 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan yurtdışı teknik gezisi iptal olmuştur. Yurtdışına gezi düzenlenmeyecek olup gereğini bilgilerinize rica ederim” denildi.

“BU YANLIŞTAN DÖNÜLDÜĞÜ İÇİN MEMNUNUZ”

AKP'lilerin milyon liraya mal olacak yurtdışı gezisinin iptaline ilişkin konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Milyonluk gezinin Afyonkarahisar ili çevre Hizmetleri birliğince düzenlenen Avrupa gezisinin tepkilerimiz üzerine iptal edildiğini öğrendim.

Vatandaşın geçim sıkıntısı çektiği zamlı faturalarını ödeyemediği temel gıda maddelerini dahi almakta zorlandığı ucuz yağ ve ekmek kuyruklarında saatlerce beklediği bu dönemde çevre hizmetleri birliğinin Avrupa'da şehir turu atması hakkaniyete ve kamu vicdanına aykırı bir durumdu. Kaldı ki Afyonkarahisarlı hemşehrilerim yamalı bohçaya dönen yollardan soğuk kış günlerinde afiyetle ısınamamaktan yakınırken yerel esnafımız adeta can çekişirken hizmet için Afyonkarahisar için kullanılması gereken kaynakların keyfi geziler için kullanılması doğru değildir.

Tepkilerimiz neticesinde bu yanlıştan dönüldüğü için memnunuz. Umarım bundan sonra bu tür yanlışlar bir daha yapılmaz belediyenin ve devletin kaynakları vatandaş için hizmet için kullanılır” diye konuştu.

BİRLİK ENCÜMENLERİ LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER

66 belediyenin üye olduğu Birliğin yönetimini oluşturan Encümen heyetinde, AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan yardımcısı Murat Öner, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ile AKP’li Sandıklı, Bolvadin, Susuz ve Dinar İlçe Belediye Başkanları, Mustafa Çöl, Fatih Kayacan, Mehmet Selek ve Nihat Sarı bulunuyor.

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