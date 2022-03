Tarım arazisine, vagon fabrikası yapılacak, vatandaş tepkili

Eskişehir'in en verimli topraklarının bulunduğu Hasanbey Mahallesi’ne vagon fabrikası kuruluyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından, evleri, tarlaları, bahçeleri ve köyün merası dahi istimlak edilen köy sakinleri tepkili.

Kemal ATLAN

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Eskişehir’in Hasanbey Mahallesi'nde kurulacak olan vagon fabrikası nedeniyle, içerisinde tarla, ev, bahçe hatta köy mera alanı dahil 600 dönümlük birinci sınıf tarım arazisine kamulaştırma kararı çıkarttı.

45 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

EOSB, geçtiğimiz gün Erciyas Vagon'un, organize sanayi bölgesinde yeni vagon üretim tesisi için 45 milyon Dolar yatırım yapacağını açıklandı. Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş., yeni vagon imalatı faaliyetlerini büyütmek, amacıyla EOSB'de yapmayı planladığı ilk fazı 45 milyon dolar tutarında tam entegre ve otomasyonlu tesis yatırımı yapacağını belirtirken, yatırımın fazlar halinde gerçekleştirileceği, toplam 174.000 metrekarelik arsa üzerine konuşlandırılacak 66.000 metrekare kapalı alandan oluşacağı ve yatırımın inşaat faaliyetlerinin 2022 yılı 2. çeyreğinde başlayıp, 2023 senesi ilk çeyreğinde ilk etabın faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü açıklandı. Ancak yatırımın yapılması planlanan arazinin birinci sınıf tarım alanı olduğu ve kamulaştırma nedeniyle mahalle sakinlerinin konuyu yargıya taşıdıkları ortaya çıktı.

YARGIYA TAŞIDILAR

Eskişehir'in birinci sınıf tarım arazilerinin bulunduğu Hasanbey Mahallesi'nde, EOSB tarafından kamulaştırması yapılan arazilere kurulması planlanan, 45 milyon dolarlık Erciyas Vagon'un yatırımına, mahalle sakinleri tepki gösteriyor. Tarla, ev, bahçe ve meralarının hem yok parasına kamulaştırılmasına hem de Eskişehir'in en verimli topraklarının bulunduğu arazilerini vermek istemeyen mahalle sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Mahalle sakinleri hem kamulaştırma bedellerinin artırılması için dava açarken hem de projenin yürütmesinin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

“KESİNLİKLE KARŞIYIZ, KABUL ETMİYORUZ”

Vagon fabrikası kurulacak olması nedeniyle arazileri kamulaştırılan Hasanbey Mahalle sakinleri duruma tepkili. Muhtarlık önünde toplanan mahalle sakinleri tepkilerini dile getirdi. Hasanbey Mahalle muhtarı Sait Kandemir, bu istimlak nedeniyle birçok vatandaşın mağdur durumda olduğunu belirterek, “Bu projeye karşı değiliz. Madem böyle bir şey yapılıyorsa bu kadar insanın mağdur edilmemesi lazım. Bu şartlarda kesinlikle karşıyız ve kabul etmiyoruz. Bugün buradaki ev ve tarlalarımız için kesilen bedele bakıyorum, bugünkü bu şartlarda bize verilecek parayla bir ev almayı bırakın, bir çadır bile yapamazsınız.

Mahallemizdeki herkes mağdur. Bu mağduriyetimizi yetkililerin duymasını istiyoruz. Burası 1. sınıf tarım arazisi. Bugün ülkemizde kuraklık sorunu, su sorunu yaşanıyor. Burası suyun en yüksek olduğu yer. Burada 4-5 metreden su çıkıyor. Buraya sebze ağırlıkta ekiyoruz. Topraklarımızın bu şekilde betonlaştırılacak olmasına karşıyız. İstimlak nedeniyle mağdur olan 22 hanemiz bulunuyor. Yaklaşık 600 dönümlük arazimiz istimlak ediliyor. Burada vatandaşlara bir yol gösteren yok. Mahkemeyle, öyle veya böyle buraları alacaklarını söylüyorlar. Topraklarımızı aldıktan sonra vatandaşlarımız nereye gidecek? İnsanlarımız burada çiftçilik ve hayvancılıkla geçiniyor. Vatandaşlarımızın başka yapacak bir işi yok. Ayrıca bir fiyat teklif ediyorlar, teklif ettikleri fiyat, buranın bir aylık kira bedeli gibi.

Burada kurulu düzenimizin aynısını bir başka yerde sağlasınlar, o zaman çeker gideriz. Bir başka yerde bir milyona kuramayacakları buradaki düzenim için, bana teklif ettikleri rakam 200 bin lira. Bu olacak gibi değil. Meramız gidiyor, arazimiz gidiyor, tarlalarımız, evlerimiz gidiyor. Yerimizi vermek istemiyoruz. Şu anda mahkeme aşamasında. Gelip, ölçüp, biçiyorlar. Biçilen bir değer var. Kesinlikle kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

“GEREKİRSE CESEDİMİ ALIRLAR!”

40 yıldır Hasanbey'de yaşadığını belirten Murat Kandemir, “Benim varım, yoğum buradaki ev. Hayvancılıkla uğraşıyorum. 7 çocuğumla birlikte bu saatten sonra ben nereye taşınayım? Nerede bir düzen oturtayım. Ben kesinlikle yerimi vermek istemiyorum. Gerekirse benim oradan cesedimi alırlar. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum; Afganlıları, Suriyelileri baş tacı yapıyorlar. Ama bize gelince mağduruz” dedi.

“ESKİŞEHİR’İN SEBZE İHTİYACININ YÜZDE 70’İNİ KARŞILIYORUZ”

Tarımcılıkla uğraşan ve sebze yetiştiriciliği yapan Ali Yeşil, yetiştirdikleri sebzeleri birçok ile gönderdiklerini söyledi. Evlerinin, tarlalarının, bahçelerinin istimlak edilmesine karşı olduklarını ifade eden Yeşil şöyle konuştu:

“Burasını istimlak edene kadar, gitsin dağa yapsınlar projelerini. Burası birinci sınıf tarım arazi, suyu bol olan bir bölge. Dünya, tarım yapacak yer ararken biz burada en verimli topraklara fabrika kuruyoruz. Vatandaş olarak karşıyız. Parasını da ödese biz burada çiftçilik yapmayı bırakmak istemiyoruz.

Domates, biber ağırlıkta her türlü sebzeyi ekiyoruz. Semt pazarlarında satılan sebzelerin büyük çoğunluğu bizim mahallemizde yetiştirilen sebzelerdir. İstimlak parası ile bir başka yerde tekrardan toprak alma imkânımız yok. Buranın 10 dönümlük istimlak bedeli ile başka yerde bir dönüm arazi alamazsınız. Son zamanlarda sebzenin pahalı olmasından şikayetçiyiz. Böyle olursa sebze daha da pahalanacak.

Çünkü hem çiftçi bulamayacaklar hem de böyle verimli toprak bulamayacaklar. Belki Eskişehir'in sebze ihtiyacının yüzde 70'i buradan karşılanıyor. Yılın 8 ayı semt pazarlarında kendi üretimimizi satıyoruz. İstimlak edilirse ne olacak? Sebze başka illerden gelecek ve şimdi 14 lira olan domates o zaman nakliyesiyle, aracısıyla 25 lira olacak.”

“BİR TORBA ÇİMENTO 70 LİRA OLMUŞ”

Hasanbey Mahallesi'ndeki 100 metrekarelik evi, bahçesi, bahçesindeki 20 meyve ağacı ve 1000 metrekare arazisi için 130 bin lira kamulaştırma bedeli biçildiğini belirten Ahmet Kandemir, “Eskişehir'de herhangi bir mahallede 130 bin liraya bir banyo, bir tuvalet yapıyorlarsa ben her şeyimi bedavaya vereceğim.

Bir torba çimento 70 lira olmuş, bir tuğla 10 lira olmuş. Verilen para ile nerede ev yapacağız, nerede tarla alıp, ekip, ailemizi geçindireceğiz? Bu kararı kim veriyor? Bize neden danışmıyorlar? Devletimiz tamam yatırım yapsın ama bizi de mağdur etmesinler. Biz şimdi ne yapacağız? Bize bir yol göstersinler” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“İSTİMLAK PARASI, 10 AYLIK BİR EV KİRASINA EŞİT”

Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan mahalle sakinlerinden Mustafa Akın da kendisine biçilen istimlak parası ile Eskişehir'de kirada bir ev tutmuş olsa ancak 10 aylık kira bedelini karşılayabileceğini ve bu saatten sonra şehirde ne iş yapacağını düşündüğünü söyledi.

“BURADA İNSAN EKSEN, İNSAN YETİŞİR”

Çocukluğundan bu zamana kadar çiftçilikle uğraştığını ifade eden Fırat Kandemir de şöyle tepkisini ifade etti:

“Daha önce de köyümüzde DDY tarafından bir istimlak oldu. Köyümüze o zaman bir lojistik yapıldı. Hiçbir yatırımı yok. Yaklaşık 300-400 dönümlük araziyi götürdüler elimizden. Burada çiftçi mağdur, insanlar mağdur. Şu anda gübre kaç para olmuş, mazot kaç para olmuş. Çiftçi zaten mağdur durumda. Sonra sebze fiyatları yükseldiği ifade ediliyor. Gelin bir çiftçinin halini görün. Gidin dağın başına yapın yatırımınızı.

Gelip sulak arazinin üzerine yapmayın. Burada 3 metreden su çıkıyor. İnsan eksen, insan yetişir bu topraklarda. Şimdi de OSB köyümüzü istimlak etmek istiyor. Burada çok büyük bir mantıksızlık var. Başka bir yer bulamadınız mı? Merkeze 5 kilometre uzaklıktayız biz. Yazıktır, günahtır. Biz bu saatten sonra hiçbir iş yapamayız. Ben çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Ben bu saatten sonra gidip bir fabrikada çalışamam ki. Benim bir mesleğim yok, bir şeyim yok. Ben toprakla yetiştim, toprakla büyüdüm. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Zamanında yapılan lojistiğin bir faydası yok. Şimdi de OSB istimlak etmeye çalışıyor. Bu saatten sonra nereye gidelim? Bu yatırım mı yani.”

“İSRAİL GİBİ, GEL VUR!”

22 senedir Hasanbey Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Hasan Ali Yeşil de şahsına ait bir dönüm yeri ve evi olduğunu belirterek, “Bahçemde 55 meyve ağacı var, 85 tane üzüm bağı var. Onunla geçiniyorum. Ayrıca tarla kiralayarak sebze yetiştiriciliği yapıyorum. Şimdi devlet diyor ki ‘Burası tarım alanı, biz burayı istimlak ettik', istimlak ettin de vatandaşın yerinin kıymetini ver, ihtiyacını karşıla, evini yap, gönlünü yap ondan sonra beni kaldıracağını söyle. Ben evimin vergisini vermişim, elektrik ve su parasını ödüyorum.

İsrail gibi gel, vur. Yaa bu İsrail'den de beter. Devlet mi yapıyor, sanayi odası mı yapıyor. Böyle olmaz canım. Bizi işimizden, gücümüzden ediyorlar. Ben 20 senedir çocuğumla buraya yatırım yapmışım. Böyle son sınıf vatandaş gibi bizleri yerimizden, yurdumuzdan ettirmeyin. Nasıl devlettir bu? İsrail'den beter.

Madem kamulaştırma yapıyorsunuz, vatandaşın malının değerini verin. ‘Parayı banka hesabınıza yatırıyoruz, işinize gelirse, ister al-ister alma, biz bu fiyattan alıyoruz' şeklinde ifade kullanıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Benim evimi, yurdumu 3-4 milyon da verse, vermem. Ya evime ev ya yerime yer, ağaçlarımın da parasını verecek ya da beni öldürüp oradan çıkartacaklar” şeklinde konuştu.

“VAGON YEMEYİ ÖĞRENSİN HERKES”

Hasanbey Mahallesinde arazileri kamulaştırılan mahalle sakinlerinin avukatlığını yapan Ayhan Kavas da Eskişehir’in en verimli topraklarının kamulaştırılmasına tepki göstererek şöyle konuştu:

“Eskişehir'e büyük yatırım dediğiniz şey, Eskişehir'in en kıymetli tarım arazileri üzerine kuruluyor. 5 metreden su çıkan, adam eksen çıkacak topraklarımıza kuruluyor. Buna göz yuman hiç kimse sonra domates pahalı biber el yakıyor diye ağlamasın. Vagon yemeyi öğrensin herkes! Biz kamulaştırma kararının iptali için dava açtık. Vatandaş toprakları için kaç lira verilirse verilsin, orasını vermek istemiyor.

Bölge toprak olarak çok verimli. Bugün de Dünya Su Günü. Toprak ve suyun kıymetini bilmemiz lazım. Vagon fabrikası her yere yapılır ama her yerde tarım, her yerde üretim yapılmaz. Eskişehir için çok kıymetli bir yer. İstimlak edilen yerler için biçilen değer de oradaki insanların bir başka yerde hayatlarını devam ettirebilecek bir para değil. Neresinde bakarsan bak, oradaki insanlar için çok büyük bir haksızlık.

İnsanların evini, işini, tüm düzenini üç kuruşa elinden alıyorsunuz. İnsanlar hem evini hem de işini kaybediyor. Kamulaştırmayı da OSB yapıyor, valilik yürütüyor. Millet de sanıyor ki devlet buraya bir şey yapacak. OSB’de bir çok yer var. Madem çok iyi bir yatırım, gitsin oraya yapsın yatırımını.”

