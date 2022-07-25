Trabzon Valisi Ustaoğlu: Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz!

Trabzon üzerinden Arap turizmi tartışmaları sürerken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu turistlerin uğrak yeri olan Uzungöl'de açıklama yaptı. Ustaoğlu, "Maalesef ülkemizde yabancı düşmanlığı ile ilgili algı Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor. İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un turizm merkezi Çaykara İlçesi Uzungöl'ü ziyaret etti. Burada Arap ve yerli turistlerle sohbet eden Ustaoğlu ve Zorluoğlu, Arap turizmi tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“TRABZON TARİHİ GÜNLER YAŞIYOR”

Pandeminin ardından turist sayısına bağlı olarak Trabzon'un ekonomik anlamda en iyi dönemini yaşadığını ifade eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Trabzon'a günlük ortalama 25 uçak iniyor. 10 farklı körfez ülkesinden ilimize turist geliyor. Günlük 3 bin 500'ün üzerinde dış hatlardan turist girişi var. 25 Temmuz itibariyle bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. Şu anda Uzungöl'e ortalama günlük 10 binin üzerinde araç giriş yapılıyor. Şu ana kadar 575 binin üzerinde araç girişi oldu. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun. Bu kadar turist yoğunluğuna rağmen Uzungöl gibi coğrafi alanı küçük bir bölgede en ufak bir asayiş olayı yok” dedi.

“ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Bu tablodan rahatsız olanların olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, şunları söyledi;

*Maalesef ülkemizde yabancı düşmanlığı ile ilgili algı Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor. İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok.

*Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu yapılanlarda art niyet var. Alanya'da, Muğla'da da yoğun turist var. Almanlar, İngilizler, başka milletlerden turistler var diye ‘Alanya'yı Almanlar doldurdu' demiyoruz.

*Niye sadece Trabzon'da böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor? Kadim geçmişimizde, bu topraklar hoşgörünün, kardeşliğin, birliğin hoşgörü ikliminin merkezi oldu. Bizim inancımızda kültürümüzde misafirler baş tacıdır. Buraya Körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımızdır.

“BAZI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMİŞE BENZİYOR”

“Sosyal medyada Trabzon'un gündem olmadığı bir yok” diyen Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Trabzon' a hayatında gelmeyen, harita gösteremeyecek bazı çevreler sosyal medya üzerinden Trabzon ve Arap düşmanlığı çalışması içinde. Burada bir kaç tane Arapça tabela üzerinden başlatılan nihayetince ırkçılığa varan, Arap ırkçılığına varan söylemle karşı karşıyayız. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri alıyoruz. Trabzonlular vatan sevgisi ile bilinen tanınan şehir. Ama aynı zamanda Trabzonlular misafirperverlikleri ile ön plana çıkan halk. Bakıyoruz geziyoruz, Trabzon'da, Uzungöl'de hiç bir sorun yok. Vatandaşlar, esnaf, turistler herkes mutlu” diye konuştu.

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