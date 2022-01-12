Üniversiteli gencin intiharı İBB Meclisi’ni gerdi: Din düşmanlığı yapıyorsunuz

Kaldığı tarikat yurdunda intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara’nın Türkiye’yi yasa boğan ölümü İBB Meclisi’nde tartışma yarattı. Kara’yı anan CHP’lilere, AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Ölüm üzerinden istismar yapmayın. Din düşmanlığınızı bunun üzerinden yapmayın. Sizler sırf bu çocuklar ibadetlerini yapmaya çalıştıkları için bu yurtlara karşı çıkıyorsunuz” dedi.

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İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının ikinci birleşiminde CHP'li İsmail Budak yaptığı konuşmada aile baskısı nedeniyle tarikat yurdunda kalan tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharını gündeme taşıdı. Budak “Cemaat-tarikat- dernek- siyaset işbirliğinde bu ülke felakete sürüklendi. Önceki gün bir kardeşimiz intihar etti. 25 yıl boyunca gençleri, atanamayan öğretmenleri umutsuzluğa, intihara sürükleyen zihniyeti nefretle kınıyor, Enes kardeşimi sevgiyle anıyorum” dedi.

“DİN DÜŞMANLIĞI YAPIYORSUNUZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş “Arkadaşımız konuştu. İntihar eden bir kardeşimiz. Ölüm üzerinden istismar yapmayın. Din düşmanlığınızı bunun üzerinden yapmayın. Dinin zorla yaşatılması, öğretilmesi kimsenin kabul edeceği bir şey değildir. İntihar sebepleri ile ilgili bilimsel araştırmalar var. Girmek istemiyorum. Genel başkanınız girmedi, siz de girmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Şunu kabul edin; Türkiye'de din ve vicdan özgürlüğü var. Kimse kimsenin inancına, nasıl yaşayacağına karışamaz. Bunu bir kabullenin. Türkiye'nin problemi bu. Bırakın artık bu istismarı” dedi.

“NAMAZIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK”

CHP Sözcüsü Tarık Balyalı söz alarak Gökkuş'un “din düşmanlığı” ifadesine tepki gösterdi. Balyalı “Namazımızdan şüphemiz yok, din düşmanlığımız da yok. Din düşmanlığı başka, tarikat ve cemaat yurtlarında gençlerimizin sömürülmesine karşı çıkmak başka bir şey. Daha geçen ay Antalya'da bir meczup tarafından yurt adı altındaki bir yerde bir gencimizin kafası kesilerek öldürüldü. Daha önce yine kaçak bir yurtta onlarca çocuğumuz yanarak öldü. Bunları söylediğimiz için din düşmanı mı olacağız? Yok, tövbe. Haşa, asla öyle bir şey söz konusu olmaz. Tarikatlar ve cemaatlerin kontrolsüz kaçak yurtları bu ülke için ciddi bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Bu kontrolsüzlük ne adı altında yapılırsa yapılsın zarar veriyor. O yüzden biz İBB olarak yaptığımız yurtlarda gençlerimizin güvenlik içinde kalmasını önemsiyoruz” karşılığını verdi.

“İBADET EDİYORLAR DİYE KARŞISINIZ”

Gökkuş “Din düşmanlığından kastım şu; kaçak yurtlar varsa elbette mücadele edelim. Tarık bey bunları bilmez, biz o yurtlarda kaldık. Oradakilere şükran duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin gönüllü kaldığı yurtlar. 18 yaşına gelmiş üniversiteyi kazanmış bir çocuk hiçbir baskıya boyun eğmez. Siz gençlere güvenmiyorsunuz. O yurtları bilmiyorsunuz. Elbette eksiklikleri var ama onu ben eleştirebilirim o yurtları bilen biri olarak. Sizler bilmiyorsunuz. Sizler sırf orada bu çocuklar ibadetlerini yapmaya çalıştıkları için, aileleri ve kendi tercihleri ile kaldıkları için karşı çıkıyorsunuz. Sırf çocuklar orada ibadetlerini yapıyor diye endişe ediyorsunuz. Bugün sizleri destekleyen cemaatler var. Onların kaçak yurdunu yıktık diye burada mecliste gündeme getirdiniz. CHP'yi İYİ Parti'yi destekleyen yurtlar var, onlarla mücadele edecek misiniz? Bu yurtlarda kimse zorla kalmaz. Din ve vicdan özgürlüğünü lütfen içselleştirin” diye konuştu.

“BİZ CUMHURİYETİ SAVUNUYORUZ”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı “Atatürk diyor ki; ‘biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.' İntihar eden evladımızın da son sözleri şu ‘Yaşama sevincimi, hevesimi kaybettim. Aileme de söyleyemiyorum, korkuyorum.' O yurtlarda demek ki böyle korkular yaşanıyor. Bizim İYİ Parti olarak tarikatlarla, cemaatlerle işimiz yok. Biz cumhuriyeti savunuyoruz. Ulu önder Atatürk'ün yolundan ilerleyen bir partiyiz” dedi.

SORU ÖNERGELERİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Oturumda AKP'li meclis üyelerinin verdiği soru önergeleri de tartışmaya neden oldu. AKP'li Meclis Üyesi Onur Uygun, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün bir AVM'nin otoparkında silahının kabzası ile vatandaşı darp ettiği tartışmaya ilişken soru önergesi vererek “Silahın ruhsatı var mı? Kendisine bir yaptırım uygulandı mı?” diye sordu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bir bürokratın mesaisi dışında yaşadığı kişisel bir meselenin meclis gündemine taşınmasını abartılı bulduğunu söyleyerek konunun adli makamlara yansıdığını, tartışmanın görevi ile bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

“YUSUF YERKEL NASIL ATANDI?”

AKP'li meclis üyeleri söz alarak konunun kişisel değil kurumsal olduğu konusunda ısrar etti. Balyalı da “Bürokratların özel hayatlarını sorgulayacaksak Soma'da madencileri tekmeleyen Yusuf Yerkel'in nasıl ateşe olarak atandığı da sorgulanır. O tekme hala toplumun vicdanında yaradır” dedi.

TERÖR BAĞLANTILI PERSONEL ATIŞMASI

AKP'li Meclis Üyesi Eyüp Çakar, İBB'de 45 bin kişinin işten atıldığını savunarak bir soru önergesi verdi ve alınan yeni personelin terör örgütleri ile bağlantısının araştırılıp araştırılmadığını sordu. AKP'li Uğur Korkmaz da PKK propagandası yaptığı gerekçesi ile kapatılan İMC TV yöneticisinin, İSMEK'de müdür yapılıp yapılmadığını sordu. İki soru önergesi tartışmaya neden oldu. CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan “İçişleri Bakanı'na sorulacak soruyu İmamoğlu'na soruyorlar. Devletin güvenliğini sağlayamayıp bunları İmamoğlu'na soruyorsunuz, gelip devletin güvenliğini de sağlayacağız merak etmeyin” diye konuştu. CHP Sözcüsü Balyalı da “FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile poz poz fotoğrafları olan kişiyi ekonominin başına getirirken hangi kriterlere göre yaptınız? Bir bakanın, bir büyükelçinin kardeşi FETÖ'den tutuklu. Acaba AKP'li milletvekilleri bu konuda ne düşünüyor?” dedi.

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