Vakum bombası nedir? Vakum bombası etkisi nedir, nükleer silah mı?

Ukrayna "Rusya, işgal sırasında ölümcül vakum bombası kullandı" iddiasını ortaya attı. Küçük bir atom bombasına denk tahrip gücüne sahip olan vakum bombası etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Vakum bombası patlamasının ardından toprakta kimyasal ya da nükleer görülmez.

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Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi, Rus askerlerinin dün vakum bombası olarak da bilinen termobarik silah kullandığını da açıkladı. Büyükelçi Oksana Markarova, ABD Kongresi'nde bir toplantıya katılarak delilleri sundu… Markarova, “Onlar Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasak olan vakum bombasını bugün kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'da yarattığı tarhribat çok büyük” dedi. Eğer Rusya misket bombası ve vakum bombası kullandığını doğrularsa, uluslararası mahkemelerde bir soruşturma yoluna gidilebilir ve Moskova yönetimi bir ceza alabilir.

VAKUM BOMBASI NEDİR?

Vakum bombası, insan bedenini buharlaştırarak iç organlarını yok ediyor. Havadaki oksijeni kullanarak yüksek ısı çıkaran bir patlamaya sebebiyet veren bomba, normal bir bombadan daha uzun süre patlıyor ve etrafa zarar veriyor.

VAKUM BOMBASI ETKİSİ NEDİR, NÜKLEER SİLAH MI?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, yüksek yanıcılığa sahip bir maddenin hedefin rakımına göre önceden ayarlanan belirli bir irtifada atmosferdeki oksijen ile termokritik bir hava-yakıt oranında karıştırılması, daha sonra bu karışımın bomba düzeneğine dahil elektronik bir fitil ile ateşlenmesi sonucu ortaya çıkan devasa alev topu ve basınç dalgası ile nüfuz alanındaki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi prensibini kullanan silahlara denir. Ayrıca yakıt-hava patlayıcılar, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum (boşluk) bombaları olarak da isimlendirilen bu silahlar konvensiyonel patlayıcılı bombalara nazaran birim hedef alanı ve uçak tarafından taşınan birim ağırlığa göre çok daha yüksek bir basınç tahribatı ve dolayısıyla maliyet etkinlik sunmaktadır.

Termobarik bomba, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından sonra toprakta ne kimyasal, ne de nükleer atık kalır.