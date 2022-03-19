Vatandaş tuşlu telefona geçiyor

CHP’li vekiller, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan’da halkın derdini dinledi. Bölgedeki tek gündem hayat pahalılığı ve enflasyon oldu.

Başak KAYA

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Aralarında Veli Ağbaba, Abdurrahman Tutdere, Ali Şeker, Neslihan Hancıoğlu ve Atila Serteli'in de bulunduğu CHP'li vekiller, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'da halkın derdini dinledi. Bölgedeki tek gündem hayat pahalılığı ve enflasyon oldu. CHP'nin hazırladığı raporda, elektrik zamları nedeniyle esnaf ve vatandaşların “Çağ dışı'' tasarruf yollarına başvurmak zorunda kaldığı vurgulandı. “Aydınlanma ve elektrik malzemeleri satan esnaf, dükkanında karanlıkta oturuyor. Cep telefonu fiyatları ve internet paketi ücretleri uçtu, vatandaş artık tuşlu telefona geçiyor'' denildi. CHP Esnaf Masası heyetince hazırlanan raporda şu belirlemeler dikkat çekti:

YOKSULLUK HAD SAFHADA: Bölgede tek gündemin ekonomik buhran, yoksullaşma, hayat pahalılığı ve enflasyon. Yoksulluğun had safhaya ulaştığı gözlemlendi. İşsizlik ve kentlere yatırım yapılmaması genç nüfusu bitirme noktasına getirmiştir.

TARIM DA BİTTİ: Çiftçi, yem fiyatının 20 dakika arayla 50 lira zamlandığını iletmiştir. Geçen yıl 130 lira olan bir torba yem, bu yıl 250 lirayı aşmıştır. Bölgede tarım ve hayvancılığın bitme noktasına gelmesi zaten yüksek olan işsizlik ve buna bağlı göçü arttırmış durumdadır.

AKP'LİLER KAYIP: Dört ildeki AKP milletvekillerinin esnaf ziyaretlerine gitmediği, duyulan memnuniyetsizlik dile getirilmiştir. Cumhur İttifakı'nın yüksek oy aldığı 4 ilde, son 20 yılda AKP'ye oy verdiğini belirten çok sayıdaki vatandaşımızın önümüzdeki seçimde kesinlikle oy vermeyeceğini açıkça ifade etmiştir.

Esnaf böyle dert yandı

BERBER: Erzurum'u bitirdiler. İş yapamıyoruz. Elektrik, su,

doğalgaz, vergiye yetişemiyoruz. 4 kişi çalışıyorduk. Teke düşürdük. Sigorta primini yapılandırdım, şimdi ödeyemiyorum. Yedi ay kış yaşıyoruz, elektrik tarifesi de bizi etkiliyor.

KAHVECİ: Gıdaya gelen zamları biliyorsunuz. Hiçbir şey kurtarmıyor. 40 yıllık MHP'liyim, artık CHP'ye oy vereceğim. Başkanım o adamın yanında olduğu sürece ben onun yanında değilim. Kaybedeceğimiz bir şey de kalmadı.

MANAV: Elektrik faturası 2 bin liraydı, bu ay 7.500 TL geldi. Vatandaş dört tane domates alabiliyor, artık kiloyla almak yok. Kalkamıyorum altından çünkü kazanç yok.

BOYACI: Eskiden malzemesiyle ustasıyla 2 bin liraya ev boyanabiliyordu, şu anda en az 5 bin. Boyatan sayısı çok azaldı. Dükkan bomboş. Ev boyatmak artık lüks oldu.

TELEFONCU: Vatandaşlar taksitle telefon alıyorlar. Sonra götürüp düşük fiyata nakit olarak satıyorlar. Zarar etme pahasına satıyor ama çaresiz. Taksitler birikiyor, ödeyemiyor. Banka haciz getiriyor.

KASAP: Dükkanım 20 metrekare. Daha önce 1.600 lira elektrik faturası geliyordu. Bu ay 4 bin 948 lira geldi. İnsanlar perişan. Yarım tavuk, bir tek but isteyen müşterilerim var.