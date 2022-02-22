Yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor

Eskişehir ve çevresinde önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkili olması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk havalar geri geliyor. Eskişehir ve çevresinde birkaç gündür yaşanan bahar havası, yerini soğuk havaya bırakacak.

Bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Cuma günü ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olabileceği tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yaklaşık 7 derece birden düşeceği öğrenildi.

Meteoroloji'den alınan verilere göre yağışlı hava hafta sonu etkisini kaybedecek. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklığı 7 derece civarlarında olacak. Pazar günü de parçalı bulutlu hava beklenirken hava sıcaklığının yükselerek 11 derece olacağı tahmin ediliyor. (İHA)

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