Yoğun yağan kar etkili olmaya başladı

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Türkiye'de etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle bir çok il, ilçe ve köy yolu kapandı.

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Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte şehirler arası yollar ile bir çok şehirde ilçe, belde ve köy yolları trafiğe kapandı.

KONYA:

Yoğun yağan kar nedeniyle Konya’yı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta’ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Konya’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta’ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti. Kent merkezinde kar yağışı sırasında bazı vatandaşlar Mevlana Müzesi önünde karın tadını çıkarmaya çalıştı.

AKSARAY:

Aksaray'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışı ve tipi tüm yolları kapattı. Gece saat 23.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı tipinin de etkisiyle hayatı trafiği adeta felç etti. Aksaray – Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana Karayolları gidişli gelişli olmak üzere tüm araç trafiğine kapatılırken, kentte tüm ilçe, belde ve köy yolları da kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri karayolları başta olmak üzere kentin tüm güzergahlarında görev aldı. Polis ekipleri karayollarında duba ve şeritlerle yolları tamamen trafiğe kapatılırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Kamyon ve tır gibi tonajlı araçlar ise bölgede bulunan en yakın dinlenme tesislerine yönlendirildi. Özellikle Aksaray – Nevşehir ve Konya Karayolunda görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürürken tüm ekipler yollarda güvenlik önlemine devam ediyor.

ÇORUM:

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Çorum Valiliği’nin koordinesinde il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kış tedbirlerine yönelik oluşturulan çalışma grupları dün geceden itibaren kar mesaisini aralıksız şekilde devam ettiriyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek durumlara karşı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Belediye, Jandarma, Emniyet, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızılay, YEDAŞ, Telekom temsilcilerinden oluşan ekipler gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Çalışmalara AFAD Gönüllüleri, ÇODAK ve Çorum Off Road Kulübü (ÇOROFF) Arama Kurtarma üyeleride gönüllü olarak destek veriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 24 kişi, sahada 180 kişilik ekip görev yaparken şu ana kadar merkeze iletilen ihbarlar sonucunda yollarda mahsur kalan 8 araç ve 14 kişi kurtarılırken çalışmalar aralıksız sürüyor.

KIRIKKALE:

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale’de, kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi.

Yurdun birçok şehrinde etkili olan kar yağışı, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de de dün akşam saatlerinde başladı. Karayolları ekipleri karla kaplanan yollarda küreme yaparak tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Sürücüler, tamamen açılan yollarda rahat ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı. Öte yandan Kırıkkale Belediyesi de

NEVŞEHİR:

Nevşehir-Aksaray Karayolu etkili olan kar yağışı sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Nevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir – Aksaray il sınırında bulunan Alayhan mevkiindeki yoğunun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Öte yandan, karayolları ekipleri de güzergahta çalışmalarını yoğunlaştırdı. Nevşehir’den Aksaray yönüne gidecek araçlar Acıgöl ilçesine yönlendirildi.

Karayolları ekipleri Nevşehir Aksaray karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

BURSA:

Kent merkezinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu, araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşların yolda kalan araçlara yardım ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bursada iki gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı. Bursa kent merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde, yollar buz tuttu. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde araçlar, yolda kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçları ittirerek, sürücülere yardımcı olmaya çalıştı. Kent genelinde kar nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Halk otobüsünün kayganlaşan yolda kaldığı, öğrencilerin otobüsü ittiği görüldü. Bir servis minibüsünün içindeki işçilerin de yolda kalmamak için araçta zıpladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜZCE:

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı sebebi ile beyaza bürünen sokaklarda belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ulaşımın aksamaması için tam kapasite küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Düzce'de etkili olan kar yağışı ile birlikte sokaklar kısa süre içerisinde beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasının ardından Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Kar yağışı etkisini giderek arttırırken, bazı yerlerde ise kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

İSTANBUL:

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkarırken sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ilerlemekte güçlük çekti.

ANKARA:

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Kuğulu Park, Kızılay ve Ulus'ta oluşan kartpostallık fotoğraflar görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar ise Kuğulu Park'a giderek donan kuğuları ve havuzları fotoğrafladı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri malzemelerle kayak yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise kar yağışı sonrası don olaylarına karşı küreme çalışmalarına aralıksız devam etti.