100 bin TL ile ortadan kaybolan genç kadını ailesi arıyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuklu 20 yaşındaki Sibel Koçoğlu’nun 4 gün önce ortadan kaybolması üzerine ailesi emniyet güçlerine müracaat ederek aramaya başladı. Koçoğlu'nun telefon sinyalleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde olduğunu ortaya çıkardı.

Yaşar ANTER

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İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 20 yaşındaki Sibel Koçoğlu'nun yaklaşık 100 bin TL para ile 4 gün önce ortadan kaybolması ailesini endişelendirdi. Koçoğlu'nun ailesi emniyet güçleri ve jandarmaya müracaat ederek hayatından endişe ettiklerini belirtip bulunmasını istedi.

TELEFON SİNYALLERİ BODRUM'DA OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

Araştırmayı yürüten emniyet güçleri genç kadının Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'ndeki bir otelde olduğunu tespit ettiğini belirten Koçoğlu'nun eniştesi Ali Çiftçi, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Yanına ailesinin tüm parasını almış, çocukları bırakıp gitti kendisinden 4 gündür haber alamıyoruz.

Emniyet güçleri kendisine ait telefon sinyallerinin Bodrum'da bir otelde olduğunu belirledi. Bizde şu anda sonucu merakla bekliyoruz, en azından hayatta olduğunu öğrenelim, ardından birileri tarafından kandırılarak Bodrum'a götürüldüğünü düşünüyoruz. Amacımız bir an önce çocuklarının yanına sağ salim dönmesini sağlamak” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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