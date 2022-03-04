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30 gelinlik ve kamera kayıt cihazını çaldı

Hatay'da bir iş yerinden 30 gelinlik ve kamera kayıt cihazını çalan kişi tutuklandı.

Can ÇAPAR
Yayınlanma: 13:58 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı Barboras Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 30 gelinlik ve kamera kayıt cihazının çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen F.A.’nın adresine baskın yaptı.

25 GELİNLİK BULUNDU, ŞAHIS TUTUKLANDI

Evdeki aramada 25 gelinlik bulundu, F.A. gözaltına alındı. Gelinlikler sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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