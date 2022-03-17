7 araç birbirine girdi! 20 kilometrelik kuyruk oluştu

Yalova'da bir kaza sonrasında oluşan trafikte bekleyen araçlara midibüsün çarpması sonucu 7 araç birbirine girdi. 1 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Yalova-İzmit karayolunda damperi açık kalan kamyonun yaya üst geçidi ve banka nakil aracına çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası oluşan trafikte ikinci zincirleme kaza meydana geldi.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Çiftlikköy ilçesindeki trafikte bekleyen 80 GF 205 plakalı otomobile 77 P 0394 plakalı midibüs arkadan çarptı. Çarpmanın trafikte bekleyen 7 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 80 plakalı otomobil sürücüsü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

20 KİLOMETRELİK KUYRUK

Öte yandan damperli kamyonun çarptığı üst geçit ve yön tabelası ise kaldırılması için bölgede çalışma yürütüldü. Çalışmalar nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor. İHA

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