7 aracın lastiğini kesen 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te park halindeki 7 aracın lastikleri kesildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

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Pazartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 şüpheliden biri, sokağa girdikten sonra elindeki kesici alet ile park halindeki araçların lastiklerini kesti. 7 araca zarar veren şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 18 yaşından küçük olduğu bildirilen 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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