Albay Akkuş’a verilen ceza SEGBİS gerekçesiyle bozuldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gözaltına alınan ve çantasından FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanlarının listesi çıkan, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, savunmaların SEGBİS'le alındığı gerekçesiyle bozuldu.

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FETÖnün 15 Temmuz 2016daki darbe girişiminde, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden, dönemin Bursa Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı.

Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminde gözaltına alınan ilk muvazzaf asker olan Akkuş’un çantasından, FETÖ’nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu yazılan subayların rütbeleri ve isimlerinin bulunduğu liste çıktı. Listedeki isimlerin gözaltına alınması, darbe girişiminin bastırılmasında etkili oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 8inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması yapılan Yurdakul Akkuş, 11 Temmuz 2018’de görülen karar duruşmasındaki son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, “Vatan sağ olsun. Ben bu devlete gözümü kırpmadan 31 yıl hizmet verdim. Kimseden korkmuyorum” dedi. Yurdakul Akkuş, ‘cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ARKADAŞLARI DA CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, aynı davada tutuklu yargılanan sanıklardan Ali Çiğci’ye 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel’e de 15’er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz’e verilen 15’er yıl hapis cezası ise iyi hal indirimiyle 12’şer yıl 6’şar aya düşürüldü. Tutuklu sanık Duran Demir ile tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk’e de 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. Akkuş ve diğer sanıkların avukatları, kararı Bursa Bölge Adliyesinde temyiz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16ncı Ceza Dairesinde yapılan yargılama sonunda ise sanıkların talepleri reddedilerek, Bursa 8inci Ağır Ceza Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulundu. Sanık avukatları, temyiz için kararı Yargıtay’a gönderdi.

SAVUNMA HAKLARI KISITLANDI

Yargıtay 3üncü Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi 16ncı Ceza Dairesinin kararı ile ilgili yapılan başvuruyu inceledi. Kararı bozan Ceza Dairesi, sanıkların beyanlarının SEGBİS ile alındığına dikkat çekti. Bozma kararının gerekçesinde; sanıklar ve müdafilerinin celsede hazır bulundurulmadığı, ifade metninin okunması ile yetinilip, savunma hakkının kısıtlandığına vurgu yapıldı. Yargıtay’ın kararının ardından Yurdakul Akkuş ve diğer sanıklar hakkında, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16’ncı Ceza Dairesinde avukatları eşliğinde savunmaları alındıktan sonra yeniden karar verilecek. (DHA)