Arızalanan aracını kontrol ederken dengesini kaybedip otobüse çarptı

İstanbul Maltepe'de otomobili arızalanan Mehmet Denkçiye yol kenarında aracını kontrol ettikten sonra ayağa kalkınca dengesini kaybedip yanından geçen İETT otobüsüne çarptı. 60 yaşındaki Denkçi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Akılalmaz kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesinde geçen hafta perşembe günü yaşandı. 60 yaşındaki Mehmet Denkçi evinden çıktı, otomobiline bindi. Bir süre ilerledikten sonra aracı Atatürk Caddesi’nde arıza yaptı. O da otomobili yol kenarına çekti ve kontrole başladı.

Eğilip aracın altına bakan Denkçi ayağa kalktığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Denkçi, bu sırada yoldan geçen İETT otobüsünün yan tarafına başını çarpıp yola düştü.

Ağır yaralanan Mehmet Denkçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Mehmet Denkçi'nin yaralandığı kazaya karışan İETT otobüsünün şoförü, kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Otobüsün içerisinde bulunan yolcuların uyarması sonrası şoför durdu. Polis tarafından gözaltına alınan şoför ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ”

Babasının olay sebebiyle beyin kanaması geçirdiğini belirten Denkçi, “Olay bu ayın 13'ünde oldu. Babamın arabasının arıza ışığı yanıyor. Yol kenarında durarak arabanın önüne eğiliyor. Arabanın altına bakıyor. Arabanın altına baktıktan sonra ayağa kalkıyor.

O sırada İETT otobüsü hızlı bir şekilde geliyor. İETT’den kurtulmak için hamle yaparken dengesini kaybedebilir ve kaybediyor, trafik kazası meydana geliyor.

Ambulans geliyor, babamı hastaneye kaldırdılar. Hastaneye kaldırdıklarında beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. 2 gün yoğun bakımda kaldı.

Ayrıca ayağında, diz kapağında kırıklar mevcut. Yarın da kısmet olursa Allah nasip ederse ameliyat geçirecek” dedi.

“İETT’DEN KİMSE BİZİ ARAMADI, ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Kazada yaralanan Mehmet Denkçi’nin oğlu Ersin Denkçi,

“İETT yetkililerinden hiç kimse bizi aramadı. Kimse de sormadı. Sadece şoför arkadaş gözaltına alındığı günün akşamı karakolda birisi aradı ve de sadece babamın ifadesinde şikayetçi olmaması yönünde telkinlerde bulundu.

Ben de bunu sormasının çok yanlış olduğunu, bunun şu anda konuşulmasının bile yanlış olduğunu kendisine belirttim.

Şu anda Allah nasip ederse yarın ameliyat olacak. Ama yaş itibariyle de bacağındaki kırıktan dolayı doktorların demesi bir sene boyunca yürüyemeyebilir. Hatta sakat bile kalabilir diyorlar.

Düne kadar ben bekledim. Şikayetçi olmamak için belki hani gelirler, şoför arar. Yani durumu nasıl diye sorarlar diye. Ama kimse arayıp sormadığı için dün itibariyle babam da şikayetçi oldu. Avukat tuttuk. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hem şoför arkadaşa hem de sigorta şirketine dava açacağız.” şeklinde konuştu. (DHA-İHA)



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