Bakan Kurum: İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un deprem riskini hatırlatarak, "İstanbul'u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz" dedi.

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Güngören Tozkoparan 1. Etap Anahtar Teslim ve 2. Etap Temel Atma Töreni, Genç Osman Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu ve bu topraklarda nüfusun yüzde 71’inin yaşadığını hatırlattı.

“2035 YILINA KADAR GÜVENSİZ TEK KONUT BIRAKMAYACAĞIZ”

İstanbul’da dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin sağlıksız konut olduğunu kaydeden Kurum, “Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına kadar İstanbul’da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva, yarınından umutsuz tek bir ailemizi bırakmayacağız.” dedi.

“İstanbul’un deprem dönüşümünün, sümen altı edilmesine, rafa kaldırılmasına, milletimiz adına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.” diyen Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. İstanbul’u santim santim dönüştüreceğiz, depreme hazırlayacağız. Kentsel dönüşümü; milletin gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanların insafına terk etmeyeceğiz. Kısır gündemler peşinde; bir o yana, bir bu yana sallananların, İstanbul’a ve kendi ülkelerine yabancılaşanların insafına bırakmayacağız. Bu millet o karanlık zihniyetini alır, o enkazın dibine gömer, üstüne de betonu döker”

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DHA-Genel – Türkiye-İstanbul –

2022-03-05 15:21:15