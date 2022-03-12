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Bakan Muş duyurdu! Bir TIR’da 1 ton 18 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR’da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 18:24 - 12 Mart 2022 Güncellenme:
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Bakan Muş duyurdu! Bir TIR’da 1 ton 18 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bir TIR’da uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun yakaladığını açıkladı.

Bakan Muş, “Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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