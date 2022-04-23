Büyükçekmece’de tartıştıkları sürücüyü, eşi ve çocuklarının yanında darp eden 2 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsü H.S.'yi, eşi ve çocuklarının yanında döven Ercan Demir ile Yunushan Erdoğan tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 9216 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan Demir ve yanındaki Yunushan Erdoğan, başka bir otomobilin sürücüsü H.S. ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü.

Kavgada Ercan Demir ve Yunushan Erdoğan, aracında eşi ve çocuğu da bulunan H.S.’yi öldüresiye darp etti. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu.

Sürücüyü darp ettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darp edilen H.S., Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Ercan Demir ve Yunushan Erdoğan’ı gözaltına aldı.

Emniyette ifade veren şüpheliler ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Demir ve Erdoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA