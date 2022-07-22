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Dedikodu tartışmasında deliye döndü, komşusunu bıçakladı

Tekirdağ’da dedikodu iddiası nedeniyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı. Saldırgan, olayı gerçekleştirdiği suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.

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Dedikodu tartışmasında deliye döndü, komşusunu bıçakladı

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı.

Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan B.S. ise, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın olayı gerçekleştirdiği bıçak da bahçede bulundu. (İHA)

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