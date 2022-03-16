Denizli’de akıl almaz dolandırıcılık! 1,5 milyon lira kaptırdı

Denizli’de kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini söyleyerek 1 kişinin yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyalarını ve paraları dolandıran şüpheli, Şanlıurfa’da yakalandıktan sonra tutuklandı.

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Denizli'de telefonla aradığı vatandaşa kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, ‘FETÖ’cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini, kendisine yeni tapu vereceklerini, paralarını ise devlet bankasına koyacaklarını söyleyerek, güven sağladı.

Kimlik bilgilerini doğrulayıp güvenini iyice arttıran şüpheli, mağdurun gayrimenkullerini sattırdıktan sonra elinde ve bankada bulunan parası ile ziynet eşyalarını bir poşete koymasını söyledi.

Mağdurun evine gelen kişiye paraları vermesi gerektiğini söyleyen şüpheli, araçla bölgeye geldi. Eve giden diğer kişi ise 72 bin 445 Euro, 54 bin TL para, 6 adet bilezik ve 9 adet sarı lira tabir edilen altını alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine yapılan çalışmalar neticesine çevrede bulunan 49 güvenlik kamerası ile 3 KGYS kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede yaklaşık 1 milyon 500 bin TL ile kayıplara karışan şüphelilerin kullandıkları aracın plakası ve eve gelen kişinin kimliği tespit edildi.

Şüphelinin Şanlıurfa'da tespit edilmesinden sonra yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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