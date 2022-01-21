Elindeki poşeti Babacan’a gösterip isyan etti: Pazara geldim ama…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Yenimahalle’deki Batıkent semt pazarını ziyaret etti. Babacan, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan’ın pazarda karşılaştığı bir vatandaş “Pazara geldim ama bir şey almadan gidiyorum çünkü bir şey alamıyorum ki” diyerek elindeki iki poşeti gösterdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir vatandaşın pazardaki diyoloğu dikkat çekti. Ayrımcılık yapıldığını anlatan vatandaş, “Alevi, Sünni, Laz, Çerkes, Arap… Kesinlikle ayrım olmayacak. Ayrım olunca Türkiye bu duruma düşüyor” diyince, Babacan da, “Şu andaki hükûmet artık memleketi ayrıştırarak yönetiyor” yanıtını verdi.

PAZARA GELDİM AMA BİR ŞEY ALMADAN GİDİYORUM

“Vatandaş, devlet kurumlarına yapılan atamalardaki haksızlıklardan da söz ederek “Orayı kazanmış insanlar o noktalara gelmezse Türkiye bu duruma gelir. Çocuklarımız emek verdi, çalıştı. Hak ettikleri yerlere başka birileri yerleşiyor. Çocuklarımızın hakkı yendi. Helal etmiyorum baştakilere” dedi. Babacan da “Biz mülakatı kaldıracağız. KPSS'de yazılı neyse o, hak eden girecek” dedi.

Vatandaş daha sonra “Pazara geldim ama bir şey almadan gidiyorum çünkü bir şey alamıyorum ki” diyerek elindeki iki poşeti gösterdi.