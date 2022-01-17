Erzurum ve Ağrı’da termometreler eksi 33’ü gösterdi! Kapı kilitlerinden şadırvanlara kadar her şey buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en soğuk il merkezi eksi 33 derece ile Ağrı oldu. Erzurum'un merkezi dün gece saatlerinde sıfırın altında 24 dereceyi görürken Tekman ilçesinde hava sıcaklığı eksi 33 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle kentte araçlar, kapı kilitleri, şadırvanlar ve otobüs durakları buz kesti.

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Doğu Anadolu Bölgesinde Sibirya soğukları etkili oluyor. Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Termometrelerin gece eksi 33 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken birçok yerde buz sarkıtları oluştu.

Erzurum'un Tekman ilçesinde de hava sıcaklığı dün gece eksi 33 derece olarak ölçüldü. Erzurum'da merkezde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyi görürken, kentte her şey buz kesti. Sabah araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar uzun uğraşlar verirken, araç camları, şadırvanlar ve kapı kilitleri buzla kaplandı. Çatılarda ise dev buz sarkıtları oluştu.

Bölge genelinde dün gece hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 33, Kars'ta 27, Erzurum'da 24, Ardahan'da 16, Bayburt'ta 16, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 7 derece olarak ölçüldü. (İHA)

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