Eski CHP’li vekilden ‘Atatürk Havalimanı’ açıklaması: Neden katlettiniz?

İstanbul Havalimanı'n yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmesi, kapatılan Atatürk Havalimanı'nı yeniden gündeme getirdi. CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, havadan çektiği Atatürk Havalimanı'nı görüntüsünü paylaşarak, "Milyarlarca dolarlık devlet malını neden katlettiniz? Meydan alanı içerisinde yüz binlerce metrekare boş alan varken neden en önemli iki pisti kırdınız?" diye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı mega kent İstanbul’u esir aldı. Çok sayıda araç yolda kaldı, uçuşlar iptal edildi, kente araç giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Havalimanı da yoğun kar yağışından etkilendi. Havalimanındaki kargo terminalinde yoğun kar nedeniyle çökme meydana geldi. Pistlerde biriken kar yüzünden ise yolcular uçakta mahsur kaldı.

İstanbul Havalimanı’n yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmesi, kapatılan Atatürk Havalimanı’nı yeniden gündeme getirdi.

“İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI’NIN PİSTLERİNİ NEDEN KIRDINIZ?”

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, havadan çektiği Atatürk Havalimanı’nı görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak şu soruları yöneltti:

“İstanbul Atatürk Havalimanı’nın pistlerini neden kırdınız? Milyarlarca dolarlık devlet malını neden katlettiniz? Meydan alanı içerisinde yüz binlerce metrekare boş alan varken neden en önemli iki pisti kırdınız?”

“BİLİMİN YOLUNDAN GİTMEZ İSEN YOLDA KAYBOLURSUN”

Senarist ve yönetmen Gani Müjde de sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu alandaki kar yoğunluğunu gösteren haritayı paylaşarak, “İstanbul Havalimanı’nın niye oraya yapılmaması gerektiğini anlatan bir hava durumu haritasıdır bu. Bilimin yolundan gitmez isen yolda kaybolursun.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir İstanbul Havalimanı için yeni açıklama