Eskişehir’de vakalar 2 katına çıktı, tedbirler sıkılaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25-31 Aralık haftasına ilişkin salgın risk haritasına göre, 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 427,42 seviyesinden 398,5 artışla 825,92’ye yükseldi. Vaka artışında Türkiye genelinde birinci sırada yer alarak kırmızıya dönen Eskişehir'de tedbirler sıklaştırıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85’e ulaşmasına rağmen vaka oranı neredeyse 2 katına çıkarak, vaka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Risk haritasında kırmızıya dönen Eskişehir maviye dönmek istiyor.

VAKA SAYISI YAKLAŞIK İKİ KAT ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 427.42 ile Kırklareli ve Çanakkale’den sonra üçüncü sırada yer alan Eskişehir, son açıklanan 24-31 Aralık vaka sayısı haritasında 398,5 artışla 825,92'ye yükseldi.

Eskişehir son açıklanan verilerle birlikte İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli'nin yer aldığı en çok vaka oranı artan kentlerde birinci sırada yer aldı.

Eskişehir’deki vaka artışı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritanın tamamı ‘çok yüksek risk’ anlamına gelen ‘kırmızı’ renkle kaplandı. Vaka sayısı yaklaşık iki kat artan Eskişehir’de, salgına karşı alınan tedbirlerle risk haritasında maviye dönülmeye çalışılıyor.

VALİLİK TEDBİR ALDI

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılım hızının düşürülmesi amacıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarının uyulması hususunda kurum kuruluş yetkililerince gerekli tedbirlerin alınması ile konaklama tesisleri, yeme-içme mekânları, nikâh ve düğün merasimlerinde canlı müzik de dâhil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00'a kadar yapılması karalarını aldı.

BELEDİYELER DE VAKA ARTIŞINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri de salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcunun taşındığı tramvaylarda salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra salgına karşı koruma ve kontrol amacıyla araçlar detaylı olarak dezenfekte ediyor. Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri de ilçelerinde bulunan okul, cami, kamu binası, aile sağlığı merkezi ve kreşlerde dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

VAKALAR ARTINCA SICAK YEMEK TALEBİ DE ARTTI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, pozitif veya riskli olarak görünen vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini de sürdürüyor. Vaka sayılarının artması ile talebin de arttığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlara haftanın 6 günü, karantina süreçleri boyunca sıcak yemek desteği sağlandığını ifade ettiler.

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