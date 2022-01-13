Fatih’te kamyonet doğalgaz kutusuna çarptı

İstanbul Fatih'te kamyonetini park etmeye çalışan sürücü, bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı.

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Olay, saat 20.30’da Kocamustafapaşa Ayık Fırın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetini park etmeye çalışan bir kişi geri gelirken sokakta bulunan bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı.

Çarpma sonucu kutudan çıkan ses, sokakta paniğe neden oldu. O esnada kıraathanede oturanlar dışarı kaçarken sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ve doğalgaz ekipleri de çalışma başlattı.

Sokaktaki doğalgazı kesen ekipler kutuyu tamir etti. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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