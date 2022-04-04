İstanbul’da zincirleme kaza, 6 araç birbirine girdi

Sultangazi-Arnavutköy yolu Fenertepe mevkiinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında araçlardan 1'i kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda ise ağır hasar oluştu.

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Kaza, Sultangazi – Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde 6 araç birbirine girerken, kaza sonrasında araçlardan bir tanesi bariyerlere savruldu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan vatandaşlar kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, işçi servisinde bulunan 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yeri ve oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

“BİRBİRİNE VURMAYA BAŞLADILAR”

Kazaya karışan servis aracının şoförü Şenol Kaplan, “Ben ışıklarda durdum arkadan araçlar birbirine vurmaya başladı. Benim aracım doluydu arkadaşlarım yaralandılar aracımda da çok bir şey yok. Kazaya 6 araç karıştı toplamda. Allah beterinden korusun diyeyim ne yapalım keşke olmasaydı” dedi. İHA

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