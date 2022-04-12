Abone Ol

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İzmir'in Kiraz ile Ödemiş ilçelerinde, polisin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemişte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar, skunk, metamfetamin, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve 2 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon İlginizi Çekebilir İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Emniyet gözaltı istanbul izmir operasyon uyuşturucu uyuşturucu operasyonu