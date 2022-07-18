Jet ski kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir plaj işletmesinde jet ski kiralanması nedeni ile çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü, bir kişi yaralandı.
Bitez Mahallesi'ndeki bir işletmede jet ski kiralamak isteyen kişilerle su sporları çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Jet skinin bozuk olması nedeniyle kiralanmayacağını belirten su sporları işletmecisi ile kiralamak isteyen kişiler arasında çıkan tartışma onlarca kişinin arasında tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bir kişinin silahını çekerek ateşlemesi üzerine 26 yaşındaki H.C.Y. tabanca ile kasığından yaralandı.
H.C.Y. çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına aldı.