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Kadıköy’de kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

İstanbul Kadıköy E-5 karayolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi. Kazada sürücüsü hafif yaralandı.

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Kadıköy’de kar küreme ve tuzlama aracı devrildi

Kaza, saat 17.00 sıralarında E-5 karayolu Göztepe istikametinde meydana geldi. Çalışma yapan Şerafettin Küçük’ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle iki şerit kapanırken, trafik akışında yoğunluk oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç kaldırıldı. Çalışmaların sone ermesinin ardından trafik akışı normale döndü. DHA

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