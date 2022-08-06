Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde saldırıya uğradı

Selami Sarıtaş, dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi’ndeki evinin önünde iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Motosikletli ve kasklı oldukları öğrenilen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken yüzünde darp sonucu morarma ve şişlikler olan Sarıtaş'ın, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetin özel ekip kurarak olayı çok yönlü araştırdığı bildirildi.

Sarıtaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“KINIYORUM”

Yaşanan saldırı nedeni ile sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayıp Muharrem Ayı'nda birlik ve beraberliğe kast edenleri şiddetle kınadığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de şu ifadelere yer verdi: “Evinin önünde saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanımız Selami Sarıtaş’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muharrem Ayı'nda birlik ve beraberliğimize kast edenleri şiddetle kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermesini diliyorum.” AA-İHA

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